Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву и это вопрос принципа - постпред Украины в ООН

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что израильские поселения на оккупированных палестинских территориях противоречат международному праву и назвал этот вопрос принципиальным.

"Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией", - написал В.Ельченко на своей странице в социальной сети Twitter.

Он подчеркнул, что международное право является одним для всех.

"Украина в ООН понимает Израиль во многих чувствительных для него вопросах. Но есть вещи принципиальные. Наше партнерство должно быть выше интриги", - написал постпред Украины в ООН.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман перенес визит в Израиль, который ранее планировался на 27-28 декабря, на неопределенный срок.

По информации агентства, отмена визита связана с ситуацией вокруг голосования в СБ ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израильская сторона сразу достаточно негативно отреагировала на результаты этого голосования, в том числе в израильских СМИ распространяется немало критики в адрес позиции Украины в данной ситуации.

Впоследствии пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Столярчук сообщил агентству, что "Владимир Гройсман призывает не драматизировать ситуацию, связанную с переносом его визита в Израиль".