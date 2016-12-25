События

20:08 25.12.2016

Для активизации процесса обмена пленными Украина в одностороннем порядке передаст 15 человек

Чтобы активизировать процесс обмена пленными Украина в одностороннем порядке передаст 15 человек, задержанных и осужденных в Украине, заявляет глава СБУ Василий Грицак.

"Мы сейчас отдадим в одностороннем порядке 15 человек, которые уже получили приговоры в судах... Просто отдадим, чтобы сдвинуть процесс",- сказал В.Грицак в воскресенье вечером в интервью телеканалу "112 Украина".

"Решение по обмену заложников принимает один человек (в РФ - ИФ). Мы готовы сделать все, чтобы забрать наших ребят", - добавил он, напомнив, что в плену сейчас находится 109 украинских граждан.

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