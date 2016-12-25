В Счастье украинской стороне переданы тела двух погибших на Светлодарской дуге

В городе Счастье Луганской области украинской стороне были переданы тела двух военных, погибших на Светлодарской дуге 18 декабря, сообщает сайт hromadske.ua.

"Представители гражданско-военного сотрудничества Минобороны передали тела двух погибших боевиков представителям "ЛНР", в свою очередь из "ЛНР" передали тела украинских военных", - говорится в сообщении.

Погибшие украинские бойцы служили в 54 бригаде Вооруженных сил Украины. Один из них - лейтенант Яровой с позывным "Шайтан", другой - солдат Байбуз с позывным "Ваха".

Передача тел проходила под наблюдением членов СММ ОБСЕ.

Координатор проекта ВСУ "Эвакуация 200" Михаил Котелевский отметил, что он осмотрел предварительно тела, и они действительно похожи на тела двух украинских военных из 54 бригады. Следов пыток не зафиксировано.

"Там пулевые ранения несовместимые с жизнью", - сказал он.