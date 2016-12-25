Жители Запорожья вышли на Хортицу, чтобы покормить птиц, которые из-за снега и мороза могут пострадать от голода

Несколько десятков жителей Запорожья, объединившись в соцсетях в волонтерскую группу, вышли в воскресенье на остров Хортица "гуманитарным десантом", взяв с собой кормушки, зерно и крупы для местных пернатых.

"Зимой хортицкие птицы особенно нуждаются в помощи людей, поскольку на Хортице живет более чем 200 видов пернатых, в том числе занесенных в Красную Книгу. Некоторые из них прилетают сюда на зимовку с далеких краев", - рассказала организатор акции, запорожский зооволонтер Олеся Кулык,

Она рассказала, что уже третью зиму созывает через соцсети жителей города помочь птицам. "В зимнее время, когда остров покрывается льдом и снегом, многие из них погибают от голода. Мы делаем кормушки из пластиковых бутылок. Кормим птиц крупами, которые люди приносят из дома. Это перловка, пшеница, сырая семечка, сало синицам развешиваем или можно в кормушку. Даем тыкву, морковку, иногда немного овсяных хлопьев, колотый горох. Категорически нельзя кормить птиц хлебом, сырым пшеном и жаренными семечками", - рассказала О.Кулык.

Волонтеры установили кормушки на протяжении нескольких километров острова, в частности, под деревьями и пнях с расчетом, что еда сможет помочь пережить зиму и хортицким зайцам.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", многие волонтеры пришли на акцию со своими детьми.