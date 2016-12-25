Боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток

Незаконные вооруженные формирования 16 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции на востоке Украины с начала суток по состоянию на 18:00 воскресенья, сообщает штаб АТО.

"Из 82-мм минометов оккупанты обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино и Павлополь. На донецком направлении из 82-мм минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Новгородское, Верхнеторецкое и Зайцево", - сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook.

Как сообщалось, 21 декабря Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины призвала к полному прекращению огня с 00:00 24 декабря на Донбассе.

Утром в субботу украинская сторона в СЦКК сообщила о соблюдении режима прекращения огня. "По состоянию на утро 24 декабря украинская сторона СЦКК подтверждает введение всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня, начиная с 00.00 24 декабря 2016 г. По всей линии соприкосновения установлена тишина", - сообщил пресс-центр штаба АТО.

Однако уже к 11:00 штаб сообщил о 4 случаях нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, к 18:00 – 23 обстрелах и позже – о 39 обстрелах со стороны боевиков за целые сутки.