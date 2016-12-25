События

18:07 25.12.2016

В ГСЧС сообщают о ликвидации пожара у станции метро "Лесная" в Киеве

Пожар на складах секонд-хенда в районе станции метрополитена "Лесная" на восточной окраине Киева полностью ликвидирован в 15:31 в воскресенье, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"15:31 - пожар ликвидирован", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС.

В спасательной службе уточняют, что информация о возгорании поступила в 11:41, а в 13:10 пожар был локализован. На время пожара прекращалось движение на части Святошино-Броварской линии (М1) линии столичного метрополитена и с 12:34 по 14:55 закрывались станции "Черниговская" и "Лесная", поезда ходили лишь до станции "Дарница".

Гашение пожара усложнялось большим количеством легковоспламеняющихся вещей.

Также в ГСЧС подтверждают гибель одного человека в результате пожара. "Во время разборки конструкций обнаружено тело одного погибшего лица", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, тело погибшей женщины было найдено непосредственно на месте пожара, оно сильно обгорело. Площадь пожара составила около 2 тыс. кв. м.

На месте события работало 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 92 человека личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве.

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