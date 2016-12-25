События

17:10 25.12.2016

Тайфун обрушился на Филиппины

Мощный тайфун обрушился в воскресенье на восточную часть Филиппин, сообщает агентство АП.

Наиболее сильные порывы ветра в зоне действия стихийного бедствия достигают 255 километров в час.

Первыми от стихии пострадали жители провинции Катандуанес: они остались без электричества. Движение на дорогах парализовано.

Данных о жертвах пока не поступало.

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