Тайфун обрушился на Филиппины
Мощный тайфун обрушился в воскресенье на восточную часть Филиппин, сообщает агентство АП.
Наиболее сильные порывы ветра в зоне действия стихийного бедствия достигают 255 километров в час.
Первыми от стихии пострадали жители провинции Катандуанес: они остались без электричества. Движение на дорогах парализовано.
Данных о жертвах пока не поступало.
Powerful typhoon slams into eastern Philippines, spoiling Christmas holiday in Asia's largest Catholic nation. https://t.co/dKcDUz51ZG— The Associated Press (@AP) 25 декабря 2016 г.