Тайфун обрушился на Филиппины

Мощный тайфун обрушился в воскресенье на восточную часть Филиппин, сообщает агентство АП.

Наиболее сильные порывы ветра в зоне действия стихийного бедствия достигают 255 километров в час.

Первыми от стихии пострадали жители провинции Катандуанес: они остались без электричества. Движение на дорогах парализовано.

Данных о жертвах пока не поступало.