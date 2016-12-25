События

16:19 25.12.2016

В РФ 26 декабря объявлен траур в связи с катастрофой Ту-154

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об объявлении траура в связи с авиационной катастрофой, происшедшей в Краснодарском крае", сообщает сайт Кремля.

"Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю объявить 26 декабря 2016 года днём траура в Российской Федерации", - говорится в тексте указа.

"В день траура на всей территории страны приспустить Государственные флаги РФ; предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура", - гласит указ.

Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ поручено "принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших", говорится в документе.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

О решении объявить траур В.Путин ранее в воскресенье сообщил журналистам. "Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура", - сказал он.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию, чтобы поздравить военнослужащих РФ на авиабазе "Хмеймим" с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.

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