Движение на станциях киевского метро "Лесная" и "Черниговская" восстановлено

Движение на станциях "Лесная" и "Черниговская" Святошинско-Броварской (М1) линии метрополитена в Киеве, закрывавшееся в связи с пожаром на складах в районе станции метрополитена "Лесная" на восточной окраине Киева в настоящее время восстановлено.

"Мы полностью возобновили движение по красной линии. "Черниговская" и "Лесная" открыты для пассажиров", - говорится в сообщении на странице КП "Киевский метрополитен" в соцсети Facebook.

В свою очередь, спикер КП "Киевский метрополитен" Наталия Макогон рассказала, что в результате пожара была повреждена изоляция силового оборудования метрополитена, линия которого на данном участке проходит на поверхности.

"У нас есть повреждения изоляции нашего силового оборудования. Они не критичные, но их достаточно. Я думаю, что ближе к завтрашнему дню будет (известен – ИФ) полный объем (ущерба – ИФ) и мы об этом также расскажем, и об уровне убытков в том числе", - рассказала Н.Макогон в эфире телеканала "112" в воскресенье.

По ее словам, перед открытием движения станции и перегоны прошли соответствующую проверку. "Станции прошли полную проверку. Мы подали напряжение, восстановили движение поездов для пассажиров. Предварительно, конечно, провели тестирование без пассажиров. Сейчас мы уверены в том, что можем безопасно переводить людей, движение по линии восстановлено. Однако параллельно идут восстановительные работы самого оборудования и идет полное обследование нашего оборудования на всем участке, где был пожар", - сообщила Н.Макогон.

Как сообщалось, движения на участке линии М1 не было более двух часов в воскресенье. Сообщение о приостановке движения в связи с пожаром было опубликовано пресс-службой метрополитена в 12:39, о восстановлении – в 14:58.