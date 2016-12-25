Елизавета II из-за простуды не посетит рождественскую церковную службу

Королева Великобритании Елизавета II, проходящая лечение от простуды, в воскресенье не посетит традиционную церковную рождественскую службу, сообщили в воскресенье в Букингемском дворце.

Служба пройдет в английском графстве Норфолк. Местные жители часто приходят на Рождество к церкви, чтобы увидеть членов королевской семью, отмечает агентство АП.

В настоящее время, простужен и супруг 90-летней королевы, 95-летний принц Филипп. Из-за болезни они даже отправились на праздники из Лондона за город позже, чем планировалось.

В то же время, рождественское обращение королевы выйдет в эфир британского телевидения позже в воскресенье. В речи, которая была записана заранее, королева отметит, что подвиги, вроде бы ничем не выделяющихся людей ее всегда вдохновляют. Также она назовет источником вдохновения британских олимпийцев и паралимпийцев.