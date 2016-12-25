Испанцы чаще других европейцев пользуются мобильным интернетом, выяснил Eurostat

Жители Евросоюза чаще всего пользуются интернетом в мобильных телефонах, но Латвия в этом отношении занимает в ЕС третье место с конца, свидетельствуют данные "Eurostat".

В течение последних трех месяцев интернетом в мобильном телефоне в Латвии пользовались 62% от числа всех пользователей интернета. Меньше этот показатель был только в Чехии (55%) и Польше (60%), чуть больше - в Литве (63%) и Греции (66%). В Эстонии он составил 72%.

Самым большим в ЕС удельный вес использования интернета в мобильных телефонах был в Испании (93%), на Кипре и в Нидерландах (88%), в Хорватии (87%), Великобритании (86%) и Дании (85%).

В ЕС в среднем этот показатель составляет 79%.

Жители Эстонии, Литвы, Чехии, Польши и Словакии чаще всего пользуются интернетом в ноутбуках, в остальных странах ЕС - в мобильных телефонах.

Интернетом в ноутбуках в последние три месяца пользовались 64%, в персональных компьютерах - 54%, в планшетах - 44% жителей ЕС.

В проводившемся во втором квартале 2016 года опросе участвовали жители ЕС в возрасте 16-74 лет.