События

09:49 25.12.2016

В результате пожара в Ривненской области погибли двое детей

В субботу, 24 декабря, в с.Большие Озеры Дубровицкого района Ривненской области, в результате пожара погибли два ребенка, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

Пожар был ликвидирован силами местных жителей, пожарно-спасательный отряд не привлекался. В результате пожара был уничтожен деревянный жилой дом.

"Местными жителями после ликвидации пожара на пепелище были обнаружены тела двоих детей (девочки 2011 года рождения и мальчика 2013 г.р.), еще один мальчик 2012 г.р. госпитализирован в тяжелом состоянии в Дубровицкую центральную районную больницу", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

На месте происшествия работали оперативная группа Дубровицкого районного сектора Главного управления ГСЧС области и правоохранители.

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