События

06:45 25.12.2016

Боевики 39 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО

За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 39 раз открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-служба штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении боевики обстреливали окрестности населенных пунктов Марьинка, Широкино, Водяное, Талаковка. Дважды были совершены обстрелы по одной мине калибра 120 мм в районе населенного пункта Талаковка. По Широкино вел огонь снайпер.

На Донецком направлении позиции ВСУ были обстреляны возле Луганского, Майорска и Авдеевки. По Луганскому огонь велся из минометов калибра 82 мм.

На Луганском направлении по Троицкому и Желтому боевики вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

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