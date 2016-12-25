События

03:59 25.12.2016

Двоим жителям Ровно грозит до 10 лет лишения свободы за распространение детской порнографии

По фактам распространения порнографической продукции со сценами сексуального характера с участием детей начаты досудебные расследования по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение предметов, содержащих детскую порнографию), сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сотрудники Полесского управления киберполиции департамента киберполиции Национальной полиции Украины установили, что детскую порнографию с помощью программного ресурса в сети Интернет распространяли 40-ка и 48-летний жители Ровно", - гласит сообщение на сайте ведомства.

По итогам обысков, проведенных по местам жительства подозреваемых, полиция изъяла три единицы компьютерной техники и электронные носители информации, которые использовались для распространения нелегального контента.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Решается вопрос о вручении злоумышленникам сообщения о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

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