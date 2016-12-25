В русском ПЕН-центре открестились от письма в защиту Сенцова

Всемирная организация писателей (Русский ПЕН-центр) не писала письмо президенту РФ с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организации в субботу.

"Мы ничего Владимиру Владимировичу не писали. Исполком и президент ПЕН-центра в этом не участвуют. Это не наша инициатива. У нас есть группа "либеральных" оппозиционеров, которые с нами пытаются конфликтовать и ведут собственную линию. Они являются членами Центра, но принимают свои собственные заявления, собирают подписи среди единомышленников", - пояснили в пресс-службе.

В центре подчеркнули, что подобный сбор подписей "происходит не в первый раз".

Ранее в субботу СМИ сообщали о том, что более 60 членов Русского ПЕН-центра подписались под письмом президенту с просьбой помиловать О.Сенцова.

В СМИ сообщалось, что письмо подписали Владимир Войнович, Людмила Улицкая, Александр Архангельский, Алиса Ганиева, Денис Драгунский, Тимур Кибиров, Майя Кучерская, Александр Кушнер, Лев Рубинштейн и другие писатели, поэты и журналисты.

Подписавшиеся просили "применить к Олегу Сенцову норму закона, позволяющую главе государства принимать решение о помиловании осужденных без признания вины с их стороны, (...) использовать все имеющиеся ресурсы и механизмы для скорейшего освобождения нашего коллеги Олега Сенцова".

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на полуострове террористического сообщества, совершении двух терактов и подготовке еще одного. Киев неоднократно заявлял о том, что дело в отношении О.Сенцова политически мотивированно. В мае 2016 года он заполнил документы для передачи в Украину для отбывания наказания.

1 июня Верховный суд РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы на приговор. 21 октября Минюст Украины проинформировал, что РФ отказалась передать О.Сенцова для отбывания наказания на родине.