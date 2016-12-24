В Одессе пограничники совместно с прокуратурой изъяли фальсифицированный алкоголь

В ходе проверки оперативной информации Государственной пограничной службы Украины, сотрудниками оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления Госпогранслужбы и местной прокуратуры Одессы была обнаружена и изъята фальсифицированная алкогольная продукция, сообщает пресс-служба ГПСУ.

"В частности, правоохранители на основании решения суда в рамках уголовного производства по ст.227 Уголовного кодекса Украины (Умышленное введение в оборот на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) и ст.190 (Мошенничество) провели обыски в нежилых помещениях, находящихся на территориях гаражных кооперативов", - говорится в сообщении на сайте ГПСУ.

По итогам обысков, по двум адресам изъяли порядка 100 ящиков фальсификата различных торговых марок.

Следственные действия продолжаются.