Вопреки договоренностям о прекращении огня, боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ – штаб

С начала суток 24 декабря Вооруженные силы Украины строго придерживаются режима прекращения огня, в то же время, боевики продолжают обстрелы позиций украинских военнослужащих – сообщает пресс-служба штаба Антитеррористической операции.

"Российские оккупационные войска в течение дня 28 раз обстреливали наши позиции из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Дважды были совершены обстрелы по одной мине калибра 120 мм в районе населенного пункта Талаковка", - говорится в сообщении на официальной странице штаба АТО в Фейсбук.

В результате совершаемых боевиками обстрелов ранен один украинский военнослужащий.

"Учитывая указанное и в случае продолжения провокационных обстрелов позиций наших войск ВСУ будут вынуждены адекватно реагировать для предотвращения потерь среди личного состава", - отмечается в сообщении.