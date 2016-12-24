События

20:24 24.12.2016

Боевики, вопреки предыдущим договоренностям, обстреляли гуманитарную группу "Эвакуация-200" – штаб

Группа гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация-200" попала под прицельный огонь боевиков в районе Светлодарской дуги, сообщает пресс-служба штаба АТО.

Группа должна была забрать тело погибшего боевика.

"На нас вышли представители военного подразделения, расположенного непосредственно на линии соприкосновения, и сообщили, что в определенном месте может находиться тело погибшего с противоположной стороны (боевика – ИФ)", - сообщил координатор группы Михаил Котелевский.

По его словам, группа выходила в т.н. нейтральную зону, чтобы забрать тело и в ближайшее время передать его "представителям противоположной стороны".

"Но нас обстреляли, в течение 40 минут… Стреляли прицельно, но не метко", - отметил М.Котелевский.

По его словам, обстрел группы велся, скорее всего, из стрелкового оружия.

М.Котелевский отметил, что группа выполнила все условия предварительных договоренностей, в частности, все члены группы были в черных костюмах и светло-зеленых жилетах. "Их (жилеты) пришлось оставить там, чтобы метко не стреляли", - добавил он.

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