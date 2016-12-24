События

20:02 24.12.2016

Проводник группы нелегальных мигрантов из Вьетнама получил условный срок

Харьковский райсуд Харьковской области вынес обвинительный приговор харьковчанину, который нелегально провел из России в Украину группу граждан Вьетнама.

"Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная в отношении нескольких лиц по предварительному сговору группой лиц) УК Украины", - говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных расследований.

Суд, учитывая раскаяние обвиняемого, приговорил его к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Как сообщалось, в августе в результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госпогранслужбы и Нацполиции в 300 м от украино-российской границы вблизи н.п.Пыльная (Харьковская обл.) задержали 4 нелегальных мигрантов (граждан Вьетнама)и гражданина Украины, возможно, причастного к их переправке через границу.

Изначально последний категорически отрицал свою причастность к незаконному перемещению граждан Вьетнама через госграницу.

Как было установлено, нелегальные мигранты рассчитывали через Украину попасть в одну из стран ЕС.

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http://tvgid.ua/serial/30193/poslednij-kordon-prodolzhenie/
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