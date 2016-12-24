События

19:07 24.12.2016

Боевики с начала суток 23 раза обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО

С начала суток члены незаконных вооруженных формирований 23 раза обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции с применением автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения, сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино и Водяное. Дважды были совершены обстрелы по одной мине калибра 120 мм в районе Талаковки", - гласит сообщение на странице штаба АТО в "Фейсбук".

На Донецком направлении боевики вели обстрелы по районам Светлодарской дуги и Авдеевки.

На Луганском направлении боевики обстреляли Желтое. "Поскольку обстрелы несли чисто провокационный характер, украинские военные огонь в ответ не вели".

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