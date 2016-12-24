Порошенко поздравил иудеев Украины с Ханукой

Президент Украины Петр Порошенко поздравил иудеев Украины с праздником Хануки.

"В исторических судьбах украинского и еврейского народов много общего. Сегодня мы вместе отстаиваем ценности демократии, прилагаем значительные усилия для победы над российской агрессией, установления мира и согласия на родной земле. Пусть свет Хануки принесет в каждую семью радость, наполнит новыми надеждами, укрепит веру в непреодолимую силу правды и справедливости", - говорится в поздравлении главы государства на его странице в "Фейсбуке".

П.Порошенко желает всем крепкого здоровья, успехов и жизненного оптимизма.