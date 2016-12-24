Во Львовской области за счет Минобороны строят казармы для военных, прибывающих на учебу

Презентация проекта по наращиванию казарменно-жилищного фонда состоялась в 184-м учебном центре Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в селе Старычи (Яворивский район, Львовская обл.), сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

По словам заместителя начальника Центра по работе с личным составом подполковника Владимира Безбородова, идея возобновления казарм появилась еще до боевых действий.

"Как только наш Центр начал подготовку военных специалистов по многим специальностям, сразу же возник вопрос - где размещать личный состав: преподавателей, инструкторов, обслуживающий персонал и, конечно, курсантов? Сначала нас выручали палаточные городки, однако со временем мы поняли: чтобы обучение продолжалось успешно, необходимо создать надлежащие условия для проживания. Именно поэтому в начале этого года мы поставили себе одну амбициозную задачу - переселить людей в казармы как можно скорее", - рассказал В.Безбородов.

В одном из зданий, которое 10 лет было на "консервации", полностью заменены кровля, окна, все коммуникации, проведен капитальный ремонт внутренних помещений, восстановлен фасад. Предусмотрено обустройство комнат для командирского состава, классы подготовки, 16 комнат личной гигиены, почти 30 кубриков и др. "Надеемся, что здесь довольно комфортно разместятся около 800 военнослужащих Центра, которые обеспечивают учебный процесс", - сказал замначальника.

В свою очередь начальник Яворивской квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ) района подполковник Федор Савицкий рассказал о варианте сборно-щитовой казармы кубрикового типа. Это помещение построено силами КЭЧ и Центра по работе с личным составом.

"Такой подход позволил нам сэкономить почти 4 млн грн, а себестоимость здания составила немного больше 2,5 млн грн. … Это первая за 25 лет казарма в Вооруженных силах Украины, возведенная за счет оборонного ведомства. До конца года планируем запустить в эксплуатацию еще одну такую казарму. Если же говорить о стандартах НАТО, то она, убежден, соответствует всем стандартам", - отметил Ф.Савицкий.

В таких зданиях будут проживать военнослужащие переменного состава, приезжающие на учебу.