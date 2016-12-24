В Мариуполе на базе единственного в Украине центра UASC запустили систему видеоконтроля за ситуацией в городе

В Мариуполе (Донецкая обл.) на базе Единого сервисно-аналитического центра (UASC), созданного при управлении полиции области, заработала современная система видеоконтроля за ситуацией в городе.

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, презентация возможностей системы состоялась в субботу при участии министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, народных депутатов, местной власти и руководства полиции области.

С помощью камер, установленных на улицах Мариуполя, полицейские смогут в режиме реального времени отслеживать перемещение автомобилей, которые разыскиваются правоохранителями. В частности, речь идет о розыске угнанных авто, а также тех транспортных средств, водители которых нарушили Правила дорожного движения или причастны к совершению преступления.

Система позволяет фиксировать и обрабатывать довольно значительные массивы информации сразу по нескольким параметрам: окружающая обстановка (время суток, погодные условия), обработка информации о типе, марке, модели и цвете автомобиля, его номерном знаке. Кроме того, система дает возможность проводить поиск совпадений по лицам и др.

Кроме того, есть возможность делать анализ необходимой информации в течение отрезка времени, заданного оператором. В случае обнаружения разыскиваемого автомобиля система выделяет номерной знак автомобиля-нарушителя красным цветом и информирует оператора звуковым сигналом.

По информации департамента коммуникации Нацполиции, в настоящее время операторы аналитического центра обрабатывают информацию с 37 видеокамер, которые транслируют видео с улиц города. В перспективе количество камер будет увеличено до 70.

А.Аваков отметил, что система весьма полезна в работе полиции и выполняет превентивную функцию.

"Мы рассчитываем, что это приведет к резкому снижению преступности - уличной преступности, угонов", - подчеркнул глава МВД, добавив, что именно Мариуполь реализовал эту программу, несмотря на непростую ситуацию.

"Все процедуры, которые мы делаем, находятся в рамках действующего законодательства. Эти данные будут доступны исключительно тогда, когда совершаются правонарушения. И на сегодняшний момент, особенно в городах, которые расположены недалеко от линии боевых действий, мы изначально отдаем приоритет обеспечению безопасности, а потом – всему остальному", – подчеркнул А.Аваков, отметив, что через несколько месяцев будет представлена статистика и результаты работы UASC.

Открытый в Мариуполе сервисно-аналитический центр (UASC) пока единственный в Украине, а по уровню технического обеспечения – четвертый в мире. В нем работают 46 операторов и 13 диспетчеров.