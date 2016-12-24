Харьковский ученый, ремонтировавший телеметрические станции в Иране без разрешения, отделался штрафом

Московский райсуд Харькова утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и ученым, который проводил ремонт силовых приводов телеметрических станций и читал лекции сотрудникам промышленной группе "Шахид Багери" (Иран), не имея разрешений Госслужбы экспортного контроля, предусмотренных законодательством Украины.

"Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 ч.1 ст.333 (нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, совершенное по предварительному сговору группой лиц - ИФ) УК Украины и назначить наказание в виде штрафа (...) 1700 грн", - говорится в приговоре суда, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных решений.

Как указано в мотивировочной части документа, обвиняемый, будучи начальником группы по силовым приводам ПАО "Научно-исследовательский институт радиоизлучений", по предложению своего знакомого весной 2013 года поехал в Иран с ним и еще одним специалистом. Там обвиняемый ремонтировал силовые приводы трех телеметрических станций на подвижном шасси, которые находились на промплощадке, принадлежавшей иранской промышленной группе "Шахид Багери". Эти станции могли быть использованы для приема данных от баллистических ракет, а также для разработки систем доставки ядерного оружия. Вместе с тем, резолюцией Совета безопасности ООН от 23 декабря 2006 г. в отношении Ирана были установлены международные санкции, направленные на недопущение создания им ядерного оружия и средств его доставки.

Кроме того, обвиняемый прочел сотрудникам промышленной группы "Шахид Багери" курс лекций, направленных на повышение их квалификации, обучение и практическое освоение методов работы с оборудованием телеметрических станций и его отдельными компонентами. Поскольку, согласно заключению экспертизы в области государственного экспортного контроля, эти телеметрические станции являются товарами военного назначения, проводить их ремонт и читать лекции по их обслуживанию обвиняемый мог только при наличии соответствующего разрешения Госслужбы экспортного контроля. Но у него такого разрешения не было.

Приговор суда не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.