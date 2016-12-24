События

14:58 24.12.2016

Аваков сообщил, что правоохранители не имеют сведений о возможных провокациях на праздники, но "рамки" поставят

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители не располагают информацией о возможных провокациях и терактах в дни новогодне-рождественских праздников, но обещает меры безопасности в местах скоплений людей, в том числе проход через рамки.

"Нет, такой информации у нас нет. У нас создан специальный штаб, система реагирования дежурств по всей стране. Мы предполагаем какие-то точки, где у нас будут гуляния, концентрация людей – там будем предпринимать меры безопасности", - сказал глава МВД в эфире телеканала "112. Украина" в ходе визита в Мариуполь (Донецкая обл.), отвечая на вопрос о том, есть ли информация о возможных провокациях и терактах на праздники.

А.Аваков отметил, что иногда правоохранители будут просить граждан пройти через рамки, чтобы обеспечить безопасность. "Думаю, нас все поймут", - добавил он.

"В целом, я думаю, это будут хорошие праздники", - надеется глава МВД.

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