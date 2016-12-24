События

14:22 24.12.2016

Украинцы хорошо отличают популистов "всех цветов" от ответственных политиков - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдельные политические силы не оставляют усилий дестабилизировать ситуацию внутри страны, используя для этого все методы: от махрового популизма до псевдомассових протестов, сообщила его пресс-служба.

"Но украинский народ уже хорошо различает тех, кто готов нести ответственность за страну и делать реальные дела, от популистов всех цветов: что с вилами, что с косами", - сказал глава государства в видеообращении к участникам форума новоизбранных председателей и депутатов объединенных территориальных общин.

П.Порошенко также отметил, что в экономке и социальной сфере худший период позади, но откатиться назад очень легко, если допустить дестабилизацию. По его словам, несмотря на все сложности и необходимость тратить огромные ресурсы - 5% ВВП - на безопасность и оборону, удалось поднять минимальную заработную плату в два раза, существенно с нового года повысить зарплату учителям и врачам, обеспечить программу строительства дорог.

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