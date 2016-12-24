Экспертиза подтверждает принадлежность главе ЦИК подписей и записей в "амбарной книге" ПР

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало результаты почерковедческой экспертизы "амбарной книги" Партии регионов, свидетельствующие о достоверности подписи главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского в этих записях.

"Заключение экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Министерства юстиции Украины, которая вместо положенных 10 дней по неизвестным причинам длилась 3,5 месяца, не подтверждает и в то же время не исключает вероятность того, что подписи и записи в "амбарной книге" принадлежат главе ЦИК. Согласно же другой экспертизе, проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел Украины (ГНИЭКЦ), подписи и записи от имени подозреваемого в "амбарной книге" принадлежат именно главе ЦИК", - сообщает пресс-служба НАБУ в субботу.

В Бюро указали, что эти записи стали основанием для составления подозрения в отношении М.Охендовского.

Что касается выписок с банковских счетов, то, по данным следствия, глава ЦИК пополнял свой собственный банковский счет в те дни, когда ставил подписи в "амбарной книге". Так, согласно одной из записей в "черной бухгалтерии" 27 сентября 2012 года М.Охендовский получил от помощника одного из народных депутатов Партии регионов $4,7 тыс., из которых, по версии следствия, в соответствии с имеющимися финансовыми документами, положил на свой банковский счет $4,5 тыс.

В НАБУ также заявили, что не соответствуют действительности заявления адвокатов подозреваемого о том, что в сообщении о подозрении отсутствуют сведения о лице, передававшем средства: "На самом деле такие сведения существуют и указанные в сообщении о подозрении".

Детективы НАБУ предполагают, что сторона защиты может оказать влияние на свидетелей, поэтому на данном этапе ей отказано в предоставлении информации о полном перечне указанных лиц.

Фотокопия заключения судебного эксперта относительно подписей М.Охендовского в "амбарной книге" обнародована на сайте НАБУ.

Как сообщалось, вечером 13 декабря М.Охендовскому в аэропорту "Борисполь" вручили сообщение о подозрении в уголовном производстве о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов. Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взяток в крупных и особо крупных размерах лицом, занимающим особо ответственное положение).

Общая сумма взяток, инкриминируемых детективами подозреваемому, составляет около $161,7 тыс., что в эквиваленте по курсу Национального банка Украины на момент совершения преступлений составило почти 1,29 млн грн.

21 декабря Соломенский районный суд Киева избрал М.Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года: глава ЦИК может покидать территорию Украины только с разрешения следователя. В то же время суд отказался отстранять М.Охендовского с должности главы ЦИК на 2 месяца, отклонив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.