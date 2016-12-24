События

14:06 24.12.2016

У НАБУ достаточно доказательств, подтверждающих оригинальность "черной бухгалтерии" Партии регионов

Досудебное расследование собрало достаточно доказательств, которыми подтверждается оригинальность "амбарной книги" Партии регионов, переданной бывшим первым заместителем главы Службы безопасности Украины Виктором Трепаком в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Как сообщила пресс-служба НАБУ, об этом свидетельствуют выводы ряда почерковедческих экспертиз, которые подтверждают подлинность подписей ряда лиц, а также "многочисленные показания лиц, которые лично выполняли записи и ставили подписи в "амбарной книге" за получение наличных средств".

Как сообщалось, в конце мая 2016 года была обнародована информация бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Трепака, который утверждал, что передал в НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. По его словам, речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов с общими выплатами на сумму около $2 млрд.

НАБУ начало расследование на основании заявления В.Трепака по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу). Из данных документов следует, что Партия регионов занималась финансированием других политических сил, в том числе представленных в Верховной Раде VIII созыва, заявил тогда генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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