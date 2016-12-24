События

13:32 24.12.2016

Объединенные территориальные громады в 2017 г. смогут использовать около 9 млрд грн на ряд проектов

Объединенные территориальные громады (ОТГ) в следующем году смогут использовать около 9 млрд грн на реализацию ряда важных проектов, подчеркнул президент Украины Петр Порошенко в обращении к участникам форума председателей и депутатов ОТГ от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

"Выборы стали своего рода мини-плебисцитом в поддержку децентрализации. Новые возможности уже открылись для более 3 млн граждан, которые живут в объединенных громадах, а это почти четверть сельского населения Украины. (…) В следующем году объединенные громады смогут использовать около 9 млрд грн на важные проекты - больницы, дороги, котельные", - приводит пресс-служба БПП обращение главы государства.

Всего на выборах 11 и 18 декабря, которые проходили в 185 объединенных территориальных громада, избраны 120 председателей ОТГ и 1150 депутатов советов ОТГ, представляющих партию "БПП "Солидарность", информирует пресс-служба политсилы.

В результате реформы децентрализации громад.

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