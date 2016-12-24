Военнослужащие с ампутированными конечностями смогут проходить реабилитацию в Ирпене

Отделение реабилитации пациентов с ампутированными конечностями открылось в субботу в Ирпене на базе Военно-медицинского клинического центра профессиональной патологии личного состава Вооруженных сил Украины.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, пациентами отделения будут военнослужащие, которые получили ранения и уже пережили ампутацию. По согласию они будут направляться в отделение из разных военно-медицинских центров Минобороны.

Как сообщил начальник военно-медицинского клинического центра в Ирпене Андрей Ких, работа с первыми пациентами в открытом отделении начнется уже 26 декабря нынешнего года. По его словам, отделение рассчитано на 10 койко-мест и предназначено для завершающего этапа медицинской реабилитации, подготовки к протезированию и адаптации пациентов.

"Преимущество центра – это простор, действенные методики лечения, квалифицированный персонал, а также наличие площадки для презентации продукции отечественными и иностранными производителями средств протезирования", - сказал А.Ких.

Планируется развернуть систему медицинской реабилитации и лечения на базе военно-медицинских клинических центров в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Виннице.