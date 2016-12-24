Задержан на Полтавщине местный житель, вербовавший и вывозивший людей для бесплатного труда

Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, установили, что житель Полтавской области занимается вербовкой, перевозкой и передачей граждан для дальнейшей трудовой эксплуатации в сфере сельского хозяйства в соседней стране. Злоумышленник задержан при попытке пересечь границу и вывезти трех украинцев.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области, установлено, что 23-летний житель Чутовского района занимается вербовкой жителей области, якобы для выгодной работы в соседней стране.

"На самом деле их продавали для выполнения тяжелых физических работ и занятия попрошайничеством. Потерпевшие указывают, что у них отобрали все документы и ограничили свободу передвижения. Условия проживания в бараках не соответствовали санитарным условиям. Работали сверхурочно, за невыполнение трудового плана не давали еду. Денежных средств за труд граждане не получали", - рассказал начальник Полтавской областной полиции Олег Бех.

Правоохранители совместно с Государственной пограничной службой Украины при попытке пересечь границу задержали 23-летнего мужчину. Он пытался вывезти в легковом автомобиле за границу трех граждан Украины с целью их дальнейшей трудовой эксплуатации.

При обысках полиция обнаружила и изъяла мобильные телефоны, сим-карты украинских и иностранных операторов, платежные карты, загранпаспорта и предмет, похожий на пистолет типа револьвер.

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или осуществление другой незаконной сделки, объектом которой является человек, а равно вербовка, перемещение, перепрятывание, передача или получение человека, содеянные с целью эксплуатации, с использованием обмана, шантажа или уязвимого состояния лица). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Правоохранители выясняют количество пострадавших и круг лиц, которые помогали мужчине организовывать незаконную деятельность.