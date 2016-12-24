Один украинский военный ранен, четверо контужены за сутки в зоне АТО

Один украинский военнослужащий получил ранения, еще четверо – контузию в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки в результате боевых действий, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"В результате боевых действий погибших в рядах ВСУ нет, один военный получил ранения, четверо – контузию", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

А.Лысенко также проинформировал о событиях на Светлодарской дуге: "Минувшие сутки началась с боевого столкновения под Луганским, которое продолжалось непрерывно 5 часов. Противник атаковал при поддержке бронетехники, минометов и орудий, выпустив десятки снарядов и мин. Позже на этих рубежах произошло еще два вражеских обстрелов общей продолжительностью 4 часа".

Кроме того, по словам спикера Минобороны, боевики пытаются "прощупать почву" для удара с фланга, совершив мощные обстрелы со стороны врага в Троицком и Воздвиженке с использованием минометов и пушек. Артиллерия врага также зацепила Мироновку.

"Вследствие агрессивных действий незаконных вооруженных формирований в Светлодарске повреждены жилой дом и полицейский автомобиль", - добавил А.Лысенко.

Всего за сутки на Луганском направлении произошло 10 обстрелов со стороны боевиков. Половина из них - из тяжелого вооружения: 15 мин, 35 артснарядов, четыре реактивных снаряда от "Града".

На Донецком направлении, кроме участка фронта Троицкое - Новолуганское, активные боевые действия вчера велись по горловскому периметру: боевики обстреляли украинские позиции в поселках-спутниках Торецка, а также в Верхнеторецком и Новоселовке-2.

"Половина обстрелов велась из тяжелого вооружения. В Северном повреждены два жилых дома", - сообщил А.Лысенко.

По его словам, в Авдеевской промзоне произошло пять перестрелок между силами АТО и боевиками. На позиции "Шахта Бутовка" вчера вечером украинские военные пережили мощный трехчасовой минометный обстрел со стороны Спартака. В Донецком аэропорту было спокойно.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении боевики совершили 19 обстрелов, в том числе 13 - из тяжелого вооружения, зафиксировано одно боестолкновение.

На Мариупольском направлении на участке фронта Талаковка - Широкино и днем, и ночью продолжаются мощные минометные и артиллерийские обстрелы.

"По нашим позициям выпущено более 120 боеприпасов соответствующего калибра. На других рубежах - почти идеальное перемирие. Также кратковременный обстрел со стороны противника произошел под Докучаевском", - рассказал А.Лысенко.

Всего за сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 19 обстрелов со стороны боевиков, в том числе 11 - из тяжелого вооружения и одно боестолкновение с ДРГ боевиков.