Боевики с полуночи 4 раза нарушили рождественское перемирие на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования с начала суток, с момента введения рождественского перемирия, 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

На брифинге в субботу в Киеве он напомнил, что с 00.00 24 декабря внедрено рождественское перемирие – полное прекращение огня, бессрочное. Однако, по его словам, по состоянию на 11.00 противник нарушил эти договоренности 4 раза