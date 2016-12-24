Полиция обнародовала фоторобот мужчины, подозреваемого в осквернении синагоги в Умани

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение мужчины, подозреваемого в осквернении синагоги на могильном комплексе цадика Нахмана в г.Умань (Черкасская обл.), и распространили его фоторобот.

Как сообщает сектор коммуникации в Черкасской области, досудебное расследование установило причастность к совершенному преступлению мужчины, фоторобот которого размещен, в частности, на сайте Национальной полиции Украины.

Среди примет: на вид 30-35 лет, рост около 175 см, правое ухо в верхней части деформировано вследствие травмы.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о подозреваемом, сообщить по тел.: (067) 397-09-59, (04744) 4-03-66 или 102.

Как сообщалось, 21 декабря по спецлинии "102" отдела полиции Умани поступило сообщение, что на могильном комплексе цадика (рабби) Нахмана происходят противоправные действия. "Выездом на место происшествия установлено, что неизвестные лица облили вход в указанный комплекс краской красного цвета и оставили отрезанную голову свиньи. С места происшествия изъяты ряд вещественных доказательств", - говорится в обнародованной информации.

Генпрокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование совершенного в синагоге преступления и отменил отпуск областного прокурора.

Изначально по факту хулиганских действий было открыто уголовное производство, предусмотренное ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Впоследствии следователи начали уголовное производство по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины.

Министерство культуры Украины расценивает как провокацию ксенофобского характера осквернение синагоги на могильном комплексе цадика Нахмана и не исключает "других деструктивных внешних влияний и иностранных факторов с целью дестабилизации ситуации" на религиозной почве.

Замглавы Нацполиции Украины Константин Бушуев сообщил, что полиция предпринимает все меры для установления не только личностей подозреваемых, но и мотивов, по которым это преступление было совершено.