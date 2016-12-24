События

12:27 24.12.2016

Мэр Таллина зачитал указ о Рождественском мире

В столице Эстонии в субботу провозглашен Рождественский мир.

Когда в Старом Таллине фанфары провозгласили полдень, исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас зачитал из окна средневековой Ратуши в Таллине указ, написанный в XVII веке шведской королевой Кристиной. "Завтра, если это будет угодно Богу, наступит благословенный день Рождества нашего Господа и Спасителя. Посему да будет провозглашен всеобщий Рождественский мир, чтобы люди праздновали с благочестием и пристойной умеренностью и вели себя мирно и благопристойно", - говорится в указе.

"Тот же, кто посмеет нарушить Рождественский мир противозаконным или недостойным поведением, будет обвинен в преступлении при отягчающих обстоятельствах и наказан по закону и установленному порядку", - говорится в нем.

Рождественский мир продлится до Дня святого Каннута, который отмечается 13 января. Этого святого в Эстонии почитают как покровителя первой в стране гильдии ремесленников.

Рождественский мир объявляется еще в шести городах стран Северной Европы.

В Эстонии эта традиция была возрождена в 1993 году президентом Леннартом Мери. До 1996 года президент сам объявлял о наступлении рождественского мира, но с 1996 года это право, как и в давние времена, было вновь передано городскому главе.

ВАЖНОЕ

Экспертиза подтверждает принадлежность главе ЦИК подписей и записей в "амбарной книге" ПР

У НАБУ достаточно доказательств, подтверждающих оригинальность "черной бухгалтерии" Партии регионов

Один украинский военный ранен, четверо контужены за сутки в зоне АТО

Порошенко утвердил состав Комитета Национальной премии Украины им.Т.Шевченко

Штаб АТО сообщает о новой провокации боевиков – обстреле Новотроицкого из стрелкового оружия

ПОСЛЕДНЕЕ

В Мариуполе на базе единственного в Украине центра UASC запустили систему видеоконтроля за ситуацией в городе

Харьковский ученый, ремонтировавший телеметрические станции в Иране без разрешения, отделался штрафом

Аваков сообщил, что правоохранители не имеют сведений о возможных провокациях на праздники, но "рамки" поставят

Восемь новых пожарных машин поступили в распоряжение спасателей Донецкой области

Украинцы хорошо отличают популистов "всех цветов" от ответственных политиков - Порошенко

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Пятницкий. Глава третья
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА