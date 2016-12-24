События

12:07 24.12.2016

Порошенко утвердил состав Комитета Национальной премии Украины им.Т.Шевченко

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №575/2016 "О составе Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко", сообщила его пресс-служба.

Главой комитета назначен писатель Юрий Щербак.

В состав Комитета по согласию вошли 24 деятеля культуры и искусства. В частности, писатель Сергей Жадан, певец Тарас Петриненко, актриса Ада Роговцева, кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий, актриса Наталья Сумская, журналист и телеведущий Юрий Макаров, артист Алексей Богданович, театральный режиссер Дмитрий Богомазов, художник Анатолий Криволап, композитор Юрий Ланюк.

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