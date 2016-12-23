Все обязательства, которые Киев взял на себя по подготовке к проведению "Евровидения-2017", мы выполнили – Кличко

Все обязательства, которые Киев взял на себя по подготовке к проведению песенного конкурса "Евровидение-2017", город выполнил, заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба городской государственной администрации в пятницу.

"У нас осталось не так много времени до песенного конкурса, поэтому мы должны как можно эффективнее работать, чтобы провести его на самом высоком уровне. Все обязательства, которые взял на себя город, мы выполнили. Но мы также должны помогать в подготовке к проведению "Евровидения" всеми возможными средствами, ведь в Киев, по нашим подсчетам, приедет более 20 тыс. гостей со всей Европы, и мы должны представить столицу как можно лучше", - сказал В.Кличко во время заседания оргкомитета по подготовке и проведению "Евровидения-2017" в Киеве.

Он отметил, что в этом году Киев из городского бюджета выделил 50млн грн на подготовку к проведению конкурса. "В бюджете на следующий год предусмотрено еще 150 млн на подготовку к "Евровидению-2017", - добавил В.Кличко.

Во время совещания члены оргкомитета также обсудили вопросы безопасности гостей во время проведения песенного конкурса, вопросы размещения промо-материалов Киева как хозяина "Евровидение-2017", а также приняли официальное решение об определении Международного выставочного центра на Броварском проспекте местом проведения конкурса.

Также во время совещания В.Кличко после предложения членов оргкомитета дал поручение первому заместителю главы КГГА Геннадию Плису изучить возможность на время проведения конкурса подключить телефонный номер "112", который известен европейцам как экстренный, к службе"103".