События

13:52 23.12.2016

В МВД ФРГ с облегчением восприняли сообщения о ликвидации исполнителя берлинского теракта

В МВД Германии ждут официального уведомления от итальянских властей о ликвидации тунисца Аниса Амри, вероятно, причастного к теракту на рождественской ярмарке в Берлине, заявил в пятницу представитель министерства Тобиас Плейт.

"Появляется все больше доказательств того, что он (убитый - ИФ) действительно является человеком, которого разыскивали после нападения. Если это так, то министерство с облегчением воспримет новость о том, что он больше не представляет опасности", - сказал представитель журналистам.

По словам Т.Плейта, Германия еще не получила официального письменного уведомления от властей Италии о том, что террорист был ликвидирован.

Между тем, представитель МИД ФРГ Мартин Шеффер отметил, что Берлин "благодарен итальянским властям за тесное сотрудничество, основанное на доверии" после произошедшей трагедии.

Как сообщалось, 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц вечером в понедельник.

В Риме объявили, что предполагаемый исполнитель теракта А.Амри был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов Италии близ одного из вокзалов Милана после того, как он был остановлен для проверки документов.

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