Все рейсы в аэропорту Мальты отменены или отложены из-за приземления угнанного самолета

Руководство международного аэропорта Мальты сообщило в пятницу, что в связи с угоном ливийского самолета все рейсы отменены или отложены до дальнейших уведомлений.

Times of Malta в свою очередь отмечает, что на площадке для стоянки самолетов в настоящее время находятся воздушные суда авиакомпаний Ryanair и Lufthansa.

Ранее сообщалось, что самолет А-320 выполнявший внутренний рейс в Ливии, был угнан, после чего совершил посадку на Мальте. Изначально самолет направлялся из города Сабха в Триполи.

На борту находятся 111 пассажиров и семеро членов экипажа и либо один, либо два угонщика.