Сотрудники филиала "Донецкой железной дороги" закупили лишней продукции на 1 млн грн – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили коррупционную схему на закупке продукции, организованную должностными лицами филиала "Донецкая железная дорога".

Как сообщает в пятницу пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что должностные лица одного из структурных подразделений филиала во время тендера сознательно закупили продукции больше, чем нужно.

"По информации СБ Украины, за заключенную сделку чиновники получили "откат" от коммерческой структуры. Стоимость излишне закупленной продукции составляет свыше 1 млн грн", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.