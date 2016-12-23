События

13:36 23.12.2016

На территории рынка в Дарницком районе Киева возникла потасовка

В Дарницком районе Киева на территории рынка возникла потасовка между предпринимателями и представителями арендатора земли, несколько человек обратились за помощью к врачам.

Как сообщил в пятницу отдел коммуникации полиции г.Киев, утром полиция получила сообщение о том, что неизвестные сносят торговые точки на улице Ревуцкого в Дарницком районе. По вызову выехали патрульные, сотрудники районного управления полиции и спецподразделения.

"На месте происшествия, по предварительной информации, выяснилось, что конфликт возник между представителями рынка и общества, которое арендует землю. Арендатор нанял людей и привез строительную технику для установки забора. Однако предприниматели начали возводить баррикады. В результате возник конфликт, началась потасовка, в ход пошел кирпич и огнетушители. Также были попытки заблокировать движение", - сказано в сообщении.

Полиция вмешалась в стычку и создала кордон между участниками конфликта. Сейчас ситуация стабилизирована. Там работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр места происшествия.

В настоящее время полиция получила три сообщения от врачей об оказании помощи гражданам. Информация о пострадавших уточняется.

Правоохранители продолжают обеспечивать правопорядок.

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