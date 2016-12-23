События

13:31 23.12.2016

Число жертв "Боярышника" в Иркутске достигло 75 человек

От отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погиб еще один человек, общее число жертв достигло 75-и, сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Шкурская.

"К настоящему времени скончались 75 человек. В медучреждениях погибли 44, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства", - сообщила Т.Шкурская агентству "Интерфакс-Сибирь" в пятницу.

В больницах остаются 19 человек, 27 человек их покинули - часть выписана в связи с улучшением состояния, часть - ввиду отказа от лечения, сказала она.

Как сообщалось, результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что преобладающей причиной отравления стало употребление метилового спирта, лишь трое из 70 погибших, прошедших экспертизу, употребляли этиловый спирт.

Исследованы материалы, поступившие от 55 госпитализированных пациентов, в 52 случаях также причиной отравления стал метиловый спирт.

В микрорайоне Ново-Ленино Иркутска произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

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