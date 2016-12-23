События

13:28 23.12.2016

У захватчика ливийского самолета при себе ручная граната - СМИ

На борту захваченного самолета авиакомпании Afriqiyah Airways находится один угонщик, передает сайт газеты "Таймс оф Мальта".

По ее данным, мужчина утверждает, что у него есть ручная граната. Его требования к настоящему моменту неизвестны.

Со своей стороны ряд американских и британских СМИ со ссылкой на аэропорт Мальты, утверждают, что на борту находится два угонщика.

Самолет А-320 выполнявший внутренний рейс в Ливии, угнан и направляется в сторону Мальты.

Позднее сайт газеты "Таймс оф Мальта" сообщил, что захваченный неизвестными самолет совершил посадку на Мальте.

На борту находятся 118 человек.

ВАЖНОЕ

Двое украинских военных погибли, трое были ранены в зоне АТО за сутки

В боях на Светлодарской дуге с 18 по 23 декабря погибли 8 украинских военнослужащих

В Украине за 11 мес. 2016г зафиксировано почти 250 кибератак на системы госструктур

Полиция эвакуировала около 800 человек из-за сообщения о якобы минировании супермаркета в Киеве

Минобороны проводит проверку организации медобеспечения и эвакуации украинских бойцов на Светлодарской дуге

ПОСЛЕДНЕЕ

На территории рынка в Дарницком районе Киева возникла потасовка

Число жертв "Боярышника" в Иркутске достигло 75 человек

Счастливым себя ощущает каждый второй украинец – опрос КМИС

В Украине на выходных немного потеплеет, местами ожидается мокрый снег

Угнанный в небе над Ливией самолет приземлился на Мальте - СМИ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/116498/istcelenie-2013/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа Aston Martin
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА