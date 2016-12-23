У захватчика ливийского самолета при себе ручная граната - СМИ
На борту захваченного самолета авиакомпании Afriqiyah Airways находится один угонщик, передает сайт газеты "Таймс оф Мальта".
По ее данным, мужчина утверждает, что у него есть ручная граната. Его требования к настоящему моменту неизвестны.
Со своей стороны ряд американских и британских СМИ со ссылкой на аэропорт Мальты, утверждают, что на борту находится два угонщика.
Самолет А-320 выполнявший внутренний рейс в Ливии, угнан и направляется в сторону Мальты.
Позднее сайт газеты "Таймс оф Мальта" сообщил, что захваченный неизвестными самолет совершил посадку на Мальте.
На борту находятся 118 человек.