Двое украинских военных погибли, трое были ранены в зоне АТО за сутки

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще трое получили ранения за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО на Донбассе, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Вследствие боевых действий за сутки погибли двое наших бойцов, трое получили ранения", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Спикер Минобороны уточнил, что один военный погиб, один был ранен в Авдеевке в результате обстрелов. Кроме того, один погиб и двое получили ранения в Луганском.

А.Лысенко проинформировал, что на Луганском направлении ряд непродолжительных провокаций было зафиксировано в районе н.п. Желтое, Крымское, а также в Попаснянском районе. Противник один раз применил минометы – в районе Крымского. Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 5 вооруженных провокаций.

На Донецком направлении с 4.00 пятницы боевики обстреливали позиции сил АТО в Авдеевке из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Дважды обстреляли Луганское и по одной провокации зафиксировано в Новгородском и Верхнеторецком.

"На Светлодарской дуге оккупанты не прекращают попытки захвата наших позиций. Вчера утром под прикрытием огня из артиллерии, минометов и бронетехники, противник атаковал силы АТО. По подсчетам Генштаба, боевики выпустили во время боевого противостояния свыше 100 мин и снарядов, однако украинские защитники отбили штурм врага, несмотря на плотный огонь", - рассказал А.Лысенко.

Сразу после провала попытки штурма боевики из пушек калибром 152 мм открыл огонь в сторону домов мирных жителей с. Мироновка, позже этот поселок был обстрелян еще дважды.

Всего за сутки на Донецком направлении зафиксировано 9 обстрелов, 6 из них – с применением тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении наблюдается тенденция к уменьшению количества случаев нарушения режима тишины. В четверг боевики открывали огонь 5 раз, 4 из них с использованием минометов. Огонь велся по позициям сил АТО возле Красногоровки, Старогнатовки и Водяного.

Вечером противник открывал огонь из стрелкового оружия в Гнутово. Утром ДРГ противника атаковала наблюдательный пост украинских военных в районе Водяного. Нападение было отбито. Противник с потерями отступил.