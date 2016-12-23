События

12:23 23.12.2016

Боец ВСУ ранен во время нападения боевиков на позиции ВСУ под Мариуполем

В районе населенного пункта Водяное (на северо-запад от Мариуполя, Донецкой обл.), произошло боестолкновение между военнослужащими Вооруженных сил Украины и боевиками, в результате которого получил ранение боец ВСУ.

"К наблюдательному пункту украинских военнослужащих подошла вражеская группа в количестве 8 человек и открыла огонь в сторону украинских бойцов. Бойцы Вооруженных сил Украины открыли огонь, после чего противник отступил. Потерь среди военнослужащих ВСУ отсутствуют, один военнослужащий получил ранение", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минобороны Украины.

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