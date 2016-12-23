События

12:20 23.12.2016

НАПК готово предоставить НАБУ доступ к реестру е-деклараций в кратчайшие сроки, заявляют в Бюро

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции создадут рабочую группу для решения технических вопросов обеспечения скорейшего доступа детективов к Единому госреестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщает в пятницу пресс-служба НАБУ, об этом договорились во время встречи директор Бюро Артем Сытник и руководитель НАПК Наталья Корчак. "Кроме того, Н.Корчак подтвердила готовность Агентства способствовать Бюро получить доступ в максимально сжатые сроки", - говорится в информации.

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