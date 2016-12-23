События

12:07 23.12.2016

Госкино аннулировало прокатное удостоверение российского телесериала "Старшая сестра"

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение телесериала "Старшая сестра" режиссера С.Васьковского.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Госкино, отмена государственной регистрации и аннулирование удостоверения данного сериала состоялось на основании ст. 15 закона Украины "О кинематографии" (представление субъектом кинематографии недостоверных сведений в документах).

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