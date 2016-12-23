События

11:51 23.12.2016

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине застрелен в Милане - СМИ

Выходец из Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, застрелен в Милане, пишет в пятницу газета "Бильд".

Тем не менее, это противоречит ранее полученным данным о том, что А.Амри был замечен в датском городе Ольборг.

Как сообщалось, 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц вечером в понедельник.

В грузовике, использованном для совершения теракта, были найдены документы А.Амри и его отпечатки пальцев.

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