События

11:44 23.12.2016

В Украине за 11 мес. 2016г зафиксировано почти 250 кибератак на системы госструктур

Служба безопасности Украины за 11 месяцев 2016 года зафиксировала 247 кибератак на информационные системы государственных структур, начато 64 уголовных производств.

Пресс-центр СБУ обнародовал результаты отдельных направлений работы Службы безопасности Украины за 11 месяцев 2016 года.

Так, по информации СБУ, выявлено 247 кибератак, объектами которых были информационно-телекоммуникационные системы дипломатических учреждений, правоохранительных структур, составляющих элементов критической инфраструктуры и т.д.

По фактам несанкционированного вмешательства в работу государственных электронных информационных ресурсов начато 64 уголовных производства, 4 лицам объявлено о подозрении, вступили в законную силу 5 приговоров суда.

Кроме того, как сообщается, начато 14 уголовных производств относительно функционирования неконтролируемых международных каналов связи, 4 лицам объявлено о подозрении, вступили в законную силу 9 приговоров суда.

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