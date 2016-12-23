Подозреваемый в совершении теракта тунисец все еще находится в Берлине, считают следователи

Германские следователи предполагают, что подозреваемый в совершении теракта в Берлине выходец из Туниса Анис Амри до сих пор скрывается в городе, сообщают в пятницу европейские СМИ.

Газета "Тагесшпигель" пишет со ссылкой на свидетелей, что 24-летний тунисец покидал место преступления с сильными порезами на лице. Полиция считает, что подобные травмы не могли позволить А.Амри беспрепятственно покинуть столицу, так как его бы легко узнали.

Ранее медиакомпания RBB обнародовала запись с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, что подозреваемый появлялся возле мечети в районе Моабит в ночь после теракта, а также 14 и 15 декабря.

Ранее следователи установили, что на двери грузовика, использованного для совершения теракта в Берлине, остались отпечатки пальцев А.Амри.

Следствие предполагает, что за рулем грузовика находился сам А.Амри.

В свою очередь глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Ральф Егер ранее заявлял, что А.Амри имел отношение к радикальным исламистам в этой федеральной земле

Западные СМИ отмечают, что А.Амри имел контакты с различными идеологами радикального исламизма, включая арестованного в минувшем ноябре проповедника Абу Уала.

СМИ также пишут, что А.Амри мог быть связан с тунисской террористической группировкой "Ансар аш-Шариа".

Как сообщалось, 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц вечером в понедельник.